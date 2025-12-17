ファミリーマートがクレーンゲームなどを5000店舗に拡大します。ファミリーマートは17日、コンビニに“遊び”の要素を取り入れた新戦略を発表しました。その名も「あそべるコンビニ」です。クレーンゲームやカプセルトイなどを設置する店舗を現在の約3倍に増やし、約5000店舗へ拡大します。さらに、アニメやご当地スポーツチームなどとコラボした「ラッピング店舗」も、2025年度の約80店舗から2026年度は120店舗ほどに増やす計画で