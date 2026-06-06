暑い日が続くと食べたくなるのが、冷たい麺類。そこで、コンビニの冷やし麺を専門家と共に実食調査！ 今、食べてほしい商品をランキング形式で紹介する!!【写真】今回選ばれた10品＊＊＊【名店監修メニューが冷やし麺のトレンド！】すでに大分県や兵庫県で35℃を超える猛暑日を記録し、全国300地点以上で30℃を超える真夏日を観測している2026年。どうやら今年も暑い日が多くなりそうだ。そうなると食べたくなるのが冷たい