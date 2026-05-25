【モデルプレス＝2026/05/25】ファミリーマートでは、洋風ソースブランド・ハインツとのコラボレーション商品6種類が、2026年5月26日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売される。【写真】ファミマ×「ハインツ」ラインアップ◆累計220万食のヒット、待望の第2弾は「ホワイトソース」も仲間入り2025年4月に実施され、累計販売数220万食を突破するヒットを記録したファミリーマートとハインツのコラボレーション。今