「ファミリーマート」は、6月2日（火）から、“巨大サイズ”の商品が登場する「巨大オールスター祭」を、全国の店舗で開催中だ。【写真】「大きなサンドイッチ」は具材たっぷり！「巨大オールスター祭」14商品一覧■強まる“ギルティ消費”本日から始まった「巨大オールスター祭」は、視覚的なインパクトと食べ応えを追求した巨大サイズのアイス、サンドイッチ、デザート、焼きとり、コーヒーなど全14商品が並ぶキャンペーン