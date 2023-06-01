ファミリーマートは、「いちばんオトク」、「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、たっぷりサイズの商品全14種類を発売する「巨大オールスター祭」をきょう2日から全国のファミリーマート約1万6400店にて実施する。【写真】でかすぎでしょ…定番商品としてずっと楽しめる「アイスコーヒーLL」同店では、「お値段そのまま45%増量作戦」や「背徳メシ」など、ボリューム感のあるメニューが高い人気を集めている。