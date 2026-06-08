任天堂は8日、新情報を発表する『ニンテンドーダイレクト』（ニンダイ）を9日23時から配信することを発表した。2025年6月に発売した新型ゲーム機『Nintendo Switch 2』の発売から1年経過したタイミングでの『ニンダイ』配信となる。【動画】すげぇ！公開された『スターフォックス』新作の映像公開2026年後半に発売するタイトルを中心に、Nintendo Switch 2やNintendo Switchソフトの情報をお届けし、配信時間は約50分となって