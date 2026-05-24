なぜ日本人の賃金はアメリカと大きく差が開いてしまったのか。経営コンサルタントの森生明さんは「多くの日本企業が『お客様は神様』という信条のもと、高品質な製品を安価で提供してきた。しかし、この『顧客重視』こそが、実質賃金を押し下げ、日本経済を低迷させた」という――。（第4回）※本稿は、森生明『会社の値段［新版］』（ちくま新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yusuke Ide※写真はイメージです