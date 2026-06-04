お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーと、結婚５年を迎えた年下の夫・つーたんさんとの夫婦ショットが公開され、注目を集めている。つーたんさんが４日までに自身のインスタグラムを更新し「今年の結婚記念日は、かーたんとおしゃれなレストランでランチ」をしたという。「ゼクシィさんのＹｏｕｔｕｂｅチャンネル企画でいろーーーーーんなお話をしてきました！」と楽しんだようだ。「この５年を振り返ってみると、いろ