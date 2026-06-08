きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。第9話ようやく姉に勝った……！【編集部コメント】リンカちゃんA中学合格おめでとうございます！ユイナちゃんもC中学合格おめでとうございます！2人ともよく頑張りましたね。…