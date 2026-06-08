2021年のファミリーマート創立40周年を機に誕生した“増量キャンペーン”。弁当やパン、惣菜などの中身が超大盛りのフェアの競争が、コンビニ各社で激しさを増している。【写真】背徳感の塊！明らかにデカい、コンビニの増量商品業界全体で明るいムードをセブン-イレブン・ジャパンは6月1日まで「感謝盛り」シリーズ商品を計12品、数量限定で販売。50％以上増量、なんと総重量が1キロを超えるラーメンも!ファミリーマート