最近、手軽にバランスのよい食事がとれる韓国スタイルの巻き寿司「キンパ」がファミリーマートで大ヒットを記録している。なんと販売開始からわずか1カ月で累計144万食(※)を突破するほどの人気ぶりとのこと。【写真】大ヒット「キンパ」シリーズに待望の新作「ツナキムチ」が登場 人気の秘密は、1本で野菜もたんぱく質もとれるヘルシーさと、カラフルで美しい断面と、あらかじめカットされているため、買ってすぐに食べられる「タ