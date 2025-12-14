モデルでタレントの藤田ニコル（２７）が１４日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」に「爆笑問題」の太田光、「メイプル超合金」のカズレーザーとともに出演。第一子の妊娠について報告した。藤田は１１日、自身のインスタグラムに夫で俳優の稲葉友と連名で文書を投稿。第一子の妊娠を発表した。この日のスタジオはお祝いモード。「おめでとう」「ママるんだ」と祝福の声をかけられた藤田は「ありがとうございます」とにっこり。