モデルでタレントの藤田ニコル（28）と俳優の稲葉友（33）が5月1日、第1子誕生を発表した。【写真】大きなお腹を抱えキャミ×デニムコーデを披露した藤田ニコル2人は自身のSNS上に連名で文書を掲載し、「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです」と伝えた。続けて「初めてのことばかりで慣れない日