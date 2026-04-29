バラエティで重宝される“ギャル枠”の勢力図に異変勃発か――。4月26日に『ななにー 地下ABEMA』（ABEMA）が放送され、準レギュラーを務めるみちょぱこと池田美優（27）が番組を欠席。現在みちょぱは第1子を妊娠中で、同日放送のラジオ番組『＃みちょパラ』（ニッポン放送）では、以前より仕事をセーブしている状況を明かした。みちょぱが妊娠を発表したのは2月5日のこと。夫で俳優・モデルの大倉士門（33）とのツーショットをIns