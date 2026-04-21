モデルでタレントの藤田ニコルが、自身のインスタグラムでマタニティーフォトを公開した。藤田は、15日発売の雑誌「たまごクラブ春号」（ベネッセ）の表紙に登場したことを報告。「撮影時はまだ妊娠7カ月の時だったのですでにもう懐かしい記憶」とコメントをつづり、撮影してもらったマタニティーフォトを複数枚配信した。 神秘的な雰囲気が漂う仕上がりのマタニティーフォトとなり、インスタグラムのコメント