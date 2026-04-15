現在妊娠中で、2026年の春頃に出産を控えているモデルでタレントの藤田ニコル。4月14日、藤田は自身のInstagramを更新し、マタニティフォトを公開した。出産目前となった現在のプレママ姿が話題となっている。【写真】絶賛された藤田ニコルのマタニティフォトと、「生々しい」と酷評された峯岸みなみや中川翔子らのマタニティフォト村上佳菜子ら著名人も反応藤田は、雑誌『たまごクラブ』の4月号の表紙を飾った。投稿には、《