なぜ昔よりも熊が「人間を食べる」事件が増えているのか。近年、熊による人的被害は凄惨なケースが続き、日本各地で深刻な問題となっている。特に2023年は痛ましい事件が相次いだ。迫りくる熊の脅威を詳細した書籍『アーバン熊の脅威』(宝島社)のダイジェスト版をお届けする。【・・・閲覧注意・・・】「腹やぶらんで！！」妊婦の腹から胎児を引きずりだす『史上最悪の殺人グマ』【・・・閲覧注意・・・】写真はイメージ©