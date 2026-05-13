東京・八王子で体長1メートルを超えるツキノワグマが出没。小学生がクマよけの鈴を持って登校するなど警戒が続いています。各地でクマの目撃が相次ぐ中、都内でも明らかになったクマの出没。カメラが捉えたのは、エサを探しているのでしょうか、暗闇の中、目を光らせ悠々と歩く姿。4月29日、東京・八王子市で確認された体長1メートルを超えるツキノワグマです。クマが目撃されたのは、JR西八王子駅から約3kmの元八王子町。近くには