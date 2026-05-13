東京都八王子市は１２日、同市元八王子町の雑木林で、先月２９日にツキノワグマ１頭が出没したと発表した。近くには小学校や住宅があることから、市は現場付近に捕獲用の箱わなを設置し、注意するよう呼びかけている。市によると、今月１０日、市立城山小学校の南にある雑木林で、近隣住民が仕掛けたイノシシ捕獲用のわなの近くに設置されたセンサーカメラを点検したところ、４月２９日にクマの映像が撮影されていた。今月１１