一瞬、目を疑った。〈クマに居間で襲われたか、81歳女性が死亡全身に多数の傷岩手〉（「朝日新聞」デジタル版2025年7月4日）居間？クマが人家に侵入して人を殺したのか……？そんな話はこれまで聞いたこともなかったが、記事はその「まさか」が起こったことを伝えていた。・4日午前7時40分ごろ、岩手県北上市の住宅で、この家に一人で住む81歳の女性が居間で血を流して倒れているのを女性の息子が発見。・女性の遺体に