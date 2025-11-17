山本由伸投手が16日に自身のInstagramで名前を初公開した愛犬・カルロス。屈強な体ながら人なつっこい愛きょうもみせていました。山本投手は「僕の愛犬のカルロスです！8月で、ドッグシェルターから我が家に来て1年が経ちました 散歩、昼寝、ご飯が大好きです」とつづり、ストーリーズではハッシュタグに「友達はデコピン」と記載。カルロスが初めてメディアの前にあらわれたのは今季シーズン前の日本時間2月14日。山本投手は自主