吉原遊郭などを舞台にしたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』が大詰めを迎えるなか、11月上旬、一足先に都内のホテルで打ち上げが行われた。64作目となる同作は「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯を描き、NHKドラマ初主演の横浜流星（29）が演じた。【写真】ザックリ背面ジッパーつきドレスを着用したベッキー（全身）。会場で存在感を出していたお笑い芸人の“ひょうろく”もドラマを彩ったキャストやスタッフら