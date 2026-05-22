《私のこと嫌いで結構やけどそういうのおもんないし、あんたが損するで》5月20日にまでに更新したインスタグラムのストーリーズで、こう怒りをあらわにしたのは、タレントの鈴木紗理奈（48）。自分が出演していないバラエティ番組で、あるタレントから「嫌いな芸能人」として名指しされていたことへの“返答”だ。鈴木は投稿で、《私が出てもない番組で嫌いな芸人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさ