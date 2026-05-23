18日放送のテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）のTVer配信が23日までに停止された。番組内では「嫌いな芸能人」としてタレントの鈴木紗理奈（48）の名前が挙がり、鈴木が不快感をあらわにしていた。また、23日番組の公式サイトで放送内容について「多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありません」と謝罪した。同放送回のTVer配信は削除され、「配信中のエピソードがありません」と表示され