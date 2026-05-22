¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¤µ¤ó¤¬2026Ç¯5·î20Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡Ö·ù¤¤¤Ê·ÝÇ½¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¡Ö¤¤¤¸¤á¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê¤Î¤¢¤Î¤µ¤ó¤¬·ù¤¤¤Ê·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤ÆÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«