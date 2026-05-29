タレントのベッキー（42）が、28日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。32歳まで実家暮らしだったことを明かした。この日は令和ロマン松井ケムリと出演。ベッキーは鷺沼、ケムリはたまプラーザとお互い東急田園都市線の隣駅同士で育っており、地元トークで盛り上がった。ケムリが「そんなにいなかったですよね？大人になってからは」と鷺沼暮らしについて尋ねると、ベッキーは「ううん。32（歳）ま