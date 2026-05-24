5月18日に放送された『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）で、タレントのあのが「嫌いな芸能人」としてタレントの鈴木紗理奈の名前を挙げてから、約1週間。その波紋が広がり続けている。同日の放送では、あのが「嫌いな芸能人」としてタレントの鈴木紗理奈の名を挙げた。しかし放送後には、鈴木がSNSで「普通にいじめやん」などと反論し物議を醸す事態に。「テレビ朝日は22日、今回の件について公式サイトで言及。『今回の放送