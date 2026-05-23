あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が23日、自身の公式X（旧ツイッター）を更新。自身の冠番組であるテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）での演出について言及し、番組の降板も宣言した。18日の放送で嫌いな芸能人として「鈴木紗理奈」と実名を告白し、鈴木が不快感をあらわにするなど物議を醸していた。あのはXで「あのちゃんねるとは『この表現は嫌です』や『これはゲストの方が大変な思いするから