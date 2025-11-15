森保一監督が率いる日本代表は11月14日、キリンチャレンジカップでガーナ代表と豊田スタジアムで対戦した。立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛けた日本は16分に先制に成功。敵陣でボールを奪った佐野海舟がドリブルで持ち上がってラストパスを送ると、これを受けた南野拓実が冷静に右足のシュートを流し込んだ。さらに、60分にはボックス内右で久保建英のパスをもらった堂安がカットインから左足のシュートを突き刺して追加点