リオネル・メッシ効果でアメリカのサッカー人気はどこまで上がるだろうか。メッシは2023年夏よりインテル・マイアミでプレイしており、マイアミでも85戦76ゴール38アシストと圧巻の成績を残している。MLS側にとっても期待通りの活躍と言えるだろう。アメリカでメッシ効果が出てきていると手応えを語るのは、アメリカ代表を指揮するマウリシオ・ポチェッティーノだ。英『BBC』に対し、ポチェッティーノは子供たちの意識に変化が起き