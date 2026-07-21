アトランタ
『アトランタ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月5日
2026年8月2日
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レヴァンドフスキがシカゴ加入後初ゴール、ソン・フンミンは4戦連続弾
ホームデビュー戦でダラスを相手に2得点を決め、チームの2−1勝利に貢献した
SOCCER KING
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バレーVNL準決勝、米国キライ監督が日本の粘りを称えながら安堵
米国のキライ監督は「13連勝したアメージングなチーム」と日本を称賛
THE ANSWER
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佐々木麟太郎がソフトバンクを断りMLBを選んだ理由とは
契約金はNPBの1億円に対しMLB8巡目の相場は約3500万円と低いが選択した
プレジデントオンライン
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ラファエレが新カテゴリ制に「屈辱」と訴え、リーグと和解協議へ
日本国籍を持つ代表経験者ラファエレが7月30日に会見を開き屈辱を訴え
THE ANSWER
2026年7月29日
2026年7月27日
2026年7月26日
2026年7月25日
2026年7月24日
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トランプ大統領がメッツの低迷を集会で皮肉り、観衆が歓声
「総年俸が球界最高なのに毎回負けている」とメッツを引き合いに出し
フルカウント
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森保監督の後任に大岩剛氏、日本人体制に固執した人事に不安の声
日刊ゲンダイDIGITAL