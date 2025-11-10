9日、ベルリンに到着した台湾の蔡英文前総統（中央通信社＝共同）【台北共同】台湾の蔡英文前総統は9日、ベルリンを訪問した。ドイツを含む欧州主要国と台湾には正式な外交関係がない。蔡氏は講演で、台湾は民主主義を守るために中国に対抗していると強調。各国に連携を訴えた。蕭美琴副総統も9日まで欧州を訪問したばかりで、中国を意識した外交攻勢を強めている。関係者によると蔡氏はベルリンで10日、人権活動家や政治家が