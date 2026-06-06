米フロリダ州のデサンティス知事＝3月、ワシントン（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米南部フロリダ州で死刑執行が急増中だ。非営利団体「死刑情報センター」によると、1月から6月6日までに全米で執行された15件のうち、8件が同州で実施された。2025年は全米47件のうち19件が同州分だった。犯罪抑止効果があると主張するデサンティス知事が執行を推進している。デサンティス氏は、24年大統領選の共和党候補指名を争った有力政