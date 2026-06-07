高市早苗首相陣営による中傷動画問題。衆院選でそのターゲットの一人になった、元民主党代表の岡田克也氏（72）が「週刊文春」のインタビューに応じ、次のように語った。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「あくまでも文春の報道が事実であれば、との前提でお話しします。一連の報道に、私は非常に驚きました。インターネット上で私への中傷が相次いでいることは認識していましたが、仮に一国の総理の陣営が関わったのだとす