「進次郎に国防を任せて大丈夫なのか」――。防衛相就任当初、SNSにはそんな不安の声があふれていた。ところが今、海外メディアは小泉進次郎氏を「日本の安全保障を担う重要人物」として報じ、中国の“軍国主義批判”を切り返した手腕にも注目している。かつて「進次郎構文」と笑われた政治家の評価は、なぜここまで反転したのか。“ポスト高市”候補として急浮上する背景を読み解く。 【画像】父・純一郎氏、兄・孝太