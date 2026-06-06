ロシアのプーチン大統領は５日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が公開書簡で提案した直接協議について「現時点では意味を見いだせない」と述べ、拒否する考えを明らかにした。露軍に対しては攻撃続行を指示した。露西部サンクトペテルブルクで開催した国際経済フォーラムの全体会合の質疑応答で語った。プーチン氏は５日朝に公開書簡に目を通したという。７３歳のプーチン氏は、書簡で自身の高齢を指摘され