2022年7月に奈良市の近鉄大和西大寺駅周辺で選挙応援演説中に凶弾に倒れた故・安倍晋三元首相の「安倍晋三回顧展」が、来月4日から東京都内、17日から奈良市内で開催される。 関連記事：安倍晋三元首相銃撃事件で妻の昭恵氏が初めて法廷に出席被害者参加制度を利用 昨年7～8月にクラウドファンディングで開催資金が募られ、約2000人から5000万円を超える寄付が集まった。同回顧展では、遺品や身の回りの品々が展示予定