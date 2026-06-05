政府はナフサが足りているというが、関連商品の物価は上がり続けている。なぜなのか。減税インフルエンサーのオオサワ・キヌヨ氏は「断言する。全然、安心できる状況ではない」と語る。なぜ値段は上がり続けるのか。政府が語らない数字を、順を追って説明していく。 【画像】ナフサ高騰で品薄状態となっている意外なモノ…環境省は「買いだめ控えて」とも 「全然、安心できる状況ではない」 「まもなく、そんなに心配して