千葉県印西市のが公式X（@Fujishiro_1102）で発信した、「野粼副市長が約1ヶ月間の育児休業（育休）に入られる」という報告が大きな話題を呼んでいます。【写真】赤ちゃんのように優しく人形を抱く野粼崇正副市長実は育休制度がない？知られざる市長ら特別職のリアル野粼崇正（たかまさ）副市長（31）は一橋大学卒業後、経済産業省に入省し、コンサル勤務などを経て2023年に印西市議となり、2024年には印西市長