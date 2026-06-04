元埼玉・志木市議で実業家の与儀大介氏が４日、Ｘを更新し、バトルを繰り広げていた実業家の堀江貴文氏に謝罪した。与儀氏は３日に配信されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＲＥＡＬＶＡＬＵＥ（リアルバリュー）」に志願者として出演し、堀江氏と舌戦。配信後もＸ上で、「マジで老害」と挑発し、堀江氏も「お前みたいなやつと永遠に絡みたくない」と応酬していた。終わらないレスバトルにグローバルパートナーズ創業者の?