20時間から13時間へJAL（日本航空）グループの国際線LCC（格安航空会社）であるZIPAIRが、2026年2月末から3月上旬にかけて、成田〜オーランド（アメリカ・フロリダ州）線の直行チャーター（貸切）便を運航すると発表しました。日本からオーランドへの直行旅客便は、これが初めてとなります。同社の西田真吾社長は、定期便化の可能性について「今回のオペレーションが確立できれば、定期便の検討に入ると思います」とコメントして