オーラ
『オーラ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
-
八村塁がJBAに歩み寄り、次世代育成サミットで共闘が実現
JBAと方向性が一致し、U18日本代表合宿との特別融合プログラムを実施する
THE ANSWER
-
八村塁が日本代表復帰を表明、LA五輪での初勝利を最大目標に掲げる
JBAとの関係修復が進み、八村は11日から代表合宿に合流するという
スポーツ報知
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月3日
-
ジダン監督就任でフランス代表の初戦チケットが即完売
10月のイタリア戦チケット約8万枚が24時間余りで完売したとのこと
サッカーダイジェストWeb
-
武尊が大阪で引退セレモニー、平本蓮を激励し皇治戦は完全拒否
9月10日の超RIZIN.5で引退セレモニーと自身のマッチメイク実施が決定
オリコンニュース
2026年8月2日
2026年7月31日
2026年7月30日
2026年7月28日
2026年7月27日
2026年7月26日
2026年7月25日
-
元占い師が暴露、AI自称占い師が無料鑑定から高額祈祷へ誘導する手口
日刊SPA!
-
日産が新型キックスを発表、第3世代e-POWERで燃費25.7kmを達成
最大の進化点は第3世代e-POWERで、WLTCモード燃費25.7km/Lを達成している
くるまのニュース