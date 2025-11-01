ハロウィーン当日の31日夜は雨の中、東京・渋谷は多くの人で混雑した。渋谷では、警察官に暴行した疑いで男女2人が現行犯逮捕された。JR渋谷駅周辺では去年並みの約1万8000人の人出が見込まれていたが、人の姿は例年より少ないという声が聞かれた。警視庁によると、ハロウィーンの警備にあたっていた機動隊員に対し、暴行を加えた公務執行妨害の疑いで男と女が現行犯逮捕された。