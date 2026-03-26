初夏の訪れを感じる、みずみずしいメロンスイーツがgelato pique cafeに登場♡2026年5月14日(木)から6月17日(水)まで開催される“Melon”フェアでは、フレッシュなメロンをたっぷり使用したクレープとソフトクリームを楽しめます。ジューシーな果肉とミルキーな甘さが重なり合う、この季節だけの特別な味わいに注目です。ひんやり爽やかなご褒美スイーツで、初夏のカフェタイムを