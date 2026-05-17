【女子旅プレス＝2026/05/17】ハワイアン カフェ・レストラン「コナズ珈琲」の運営元が手掛ける新ブランド「goodNess（グッドネス）」が誕生。東京・渋谷マークシティ4階に1号店となる「goodNess渋谷」を、2026年5月28日（木）にグランドオープンする。【写真】「goodNess」時間帯別メニュー◆コナズ珈琲の新ブランド「goodNess」とは「goodNess」は、新たな「コナズ珈琲」の楽しみ方を提案するハワイアンカフェ＆バー レストラン