TWICEのサナ、ミナ、ジョンヨンをイメージモデルに起用した人気カラコンシリーズ「SWEET 1DAY」から、待望のマンスリータイプ「SWEET 1MONTH」が登場♡2026年5月8日（金）より発売されます。1DAYで人気を集めたデザイン性はそのままに、より大きく印象的な瞳を叶える仕様へと進化。毎日使いやすいコストパフォーマンスも魅力で、自分らしい“盛れる瞳”を長く楽しめるシリーズとして注目を集め