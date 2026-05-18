こちらはきのう17日の東京・渋谷です。 30度を超える暑さの中、恒例の「渋谷・鹿児島おはら祭」が開かれおよそ2300人が元気に踊りました。 今年で29回目となる「渋谷・鹿児島おはら祭」には関東の県人会など61連が参加。約2300人の踊り手たちが渋谷中心を通る2つの大通り＝道玄坂と文化村通りを埋め尽くしました。 初回から29回全てに参加 初回から29回全てに参加している連も。 （関東玉龍同窓会おはら連 小峯達朗さん）