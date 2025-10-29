きょう夕方、群馬県沼田市の住宅の玄関前で男性がクマに襲われました。男性は右肩を引っかかれたほか、尻をかまれ軽傷です。きょう午後5時ごろ、群馬県沼田市の住宅で「玄関を開けたらクマがいて、夫がかじられた」と男性（69）の妻から110番通報がありました。警察によりますと、男性が雨戸を閉めようと玄関の扉を開けて外に出たところ、体長およそ1メートルのクマに襲われたということです。男性は、すぐに扉を閉めて自宅に逃げ