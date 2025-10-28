¤­¤ç¤¦28Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÁíÍýÂç¿Ã¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÁíÍý½¢Ç¤¤Ë½Ë°Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎËÁÆ¬È¯¸À¤ÎÁ´Ê¸¡ÊÆüÊÆ¤Î¸ø¼°ÄÌÌõ¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¢¡¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¡§³«»Ï¤¬ÃÙ¤ì¤Þ¤·¤Æ¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉô²°¤ÇÌîµå¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1ÂÐ0¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥º¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Æü¤ò²þ¤á¤Æ´¿