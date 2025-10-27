ギークスが後場終盤に上げ幅を拡大している。午後３時ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を７億円から８億円（前期比６１．６％増）へ、純利益を４億７４００万円から５億５０００万円（同１１．２倍）へ上方修正したことが好感されている。売上高は２６６億円（同５．７％増）の従来見通しを据え置いたものの、生産性の向上などによる費用の減少が利益を押し上げる。 出所：MINKABU PRESS